Nakon hapšenja repera Šona Didija Kombsa , poznatijeg kao Paf Dedi ili Pi Didi, u javnost su isplivali detalji njegovih razuzdanih žurki. Policija je još u martu sprovela raciju u njegovim kućama i zaplenila više od 1000 bočica bejbi ulja i lubrikanata. Iako je njegov advokat za New York Post pokušao da objasni zašto je reper imao ogromne zalihe dečjeg ulja u svojim vilama , sada su isplivali novi detalji.

Didijev advokat Mark Agnifilo rekao je za New York Post da to što je pronađena ogromna količina bejbi ulja nije ništa čudno. "Mislim da nije bilo 1000. Mislim da je bilo puno. Mislim, Costco (američki trgovinski lanac) je odmah niz ulicu. Mislim da Amerikanci kupuju na veliko, to je poznata stvar", rekao je.