Ona se sve vreme kikotala i dodala da bi on mogao da bude kutija njenih tampona.

"Oh, dragi, oh, kako te želim sad" , rekla je u jednom trenutku.

Ovaj skandal nazvan je u medijima "Tampongate" i potresao je kraljevsku porodicu. Lični telohranitelj princeze Dajane izjavio je jednom prilikom da je ona, iako je snimak procurio tek tri meseca nakon što se princeza razvela od Čarlsa, bila u neverici i da je samo ponavljala: "To je jednostavno bolesno".

Zanimljivo je da je ova epizoda iz života britanske kraljevske porodice isključena iz serije "Kruna", koja detaljno govori o skandalima i važnim trenucima tokom vladavine Elizabete II. Kako je objasnio glumac Džoš O'Konor, koji u seriji glumi mladog princa Čarlsa, on je "kriv" za to. Navodno je njegov prvi uslov da bude deo ovog projekta bilo to da ne mora da izgovara "prljavštinu" koju je prestolonaslednik uputio svojoj ljubavnici.