U epizodi serije Call Her Daddi, glumica je objasnila da se osećala kao da se „udala za pogrešnu osobu“ u to vreme kada je bila u vezi sa „kultom“ na 10 godina početkom 2000-ih. Kako je ulazila sve dublje i dublje u grupu, Betani se preselila u porodično naselje na severozapadu Pacifika, gde ju je, kako kaže, "glavni sveštenik i vođa" naterao da se uda za jednog od njegovih sinova.

Glumica se prisetila: „Pošto sam bila toliko nezainteresovana za seks, zamolili su me da idem po rasporedu. Govorili su mi kao: Samo morate to učiniti. Samo uradi to. Ovo je tvoja dužnost. Ovo je tvoj posao kao žena. Vaše emocije će se uskladiti. Ako to uradite dovoljno, onda ćete na kraju naći način da uživate.''