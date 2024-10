Melisa Prajs bila je 19-godišnja ćerka američkog veleposlanika koja je živela srećan i ispunjen život u Londonu sredinom osamdesetih. Često je svog oca, Čarlsa Prajsa, pratila na svečanim dužnostima, pa je tako imala prilike da uživo vidi nekadašnju britansku premijerku Margaret Tačer ili pak američkog predsednika Ronalda Regana.

Njen otac i majka Kerol često su priređivali svečane večere i prijeme u Vinfild hausu, zvaničnoj rezidenciji veleposlanika u Regent‘s Parku. Na jednom takvom svečanom događaju prvi put je upoznala i egipatskog milijardera i vlasnika luksuzne robne kuće Harrods, Mohameda Al Fajeda. On je Harrods kupio kao deo svoje očajničke kampanje da ga prihvate u visokom britanskom društvu.

James McCauley / Capital pictures / Profimedia

"Sedeo je s moje desne strane na večeri za 12 osoba. U početku sam ga smatrala brbljivim i zabavnim, ali istina je bila da uopšte nije bio takav", ispričala je Melisa, a prenosi Daily Mail.

Pokušaj silovanja

Istinu je otkrila, nažalost, nekoliko nedelja kasnije, kada ju je Fajed napao na svojoj jahti, kojom je otplovio daleko od obale Sen Tropea. Nasrnuo je na nju s leđa i toliko stegao ruke oko nje da nije mogla da pomeri gornji deo tela niti da normalno diše. Zatim je izneo nekoliko gnusnih zahteva i seksualnih pretnji, a mlada devojka je ostala u šoku.

"Pokušavao je da me siluje. Bio je to prvi put da sam se osećala u istinskoj opasnosti. Oko nas je bilo samo more, bez ikakvog pogleda na kopno", prisetila se traumatičnog iskustva i dodala da joj je bilo grozno to što su s njima na jahti bili i Fajedovi britanski zaposleni, među kojima je bilo i bivših vojnika, koji su čuli njeno protivljenje, ali su jednostavno zažmurili na sve.

Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Uspela je da pobegne nakon što ga je ugrizla za ruku. "Bio je to iskonski čin samoobrane kojim sam mu pocepala tkaninu njegovog egipatskog kaftana. Jasno mi je rekao svoje namere šta planira da mi uradi, ali ja to nisam htela da dozvolim ni po koju cenu", prisetila se.

"On je čudovište"

U septembru 1986. Melisa nije se usudila da javno govori o tim "mračnim, uznemirujućim danima", kako ih je nazvala, a nakon što se 48 sati nije javila svojoj porodici dok je s njim bila u Francuskoj, njen otac je digao uzbunu i održao hitan sastanak s premijerkom Tačer, ali i u Beloj kući i sedištu CIA u Virdžiniji.

Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čak i sada, gotovo četiri decenije kasnije, Melisa fizički reaguje kad vidi fotografiju šefa Harrodsa. "On je čudovište", kaže ona. "Fajed me je uzeo protiv moje volje. To mi je promenilo život i uvek će me pratiti."

Njen otac je bio široko cenjen kao jedan od najpopularnijih i najuspešnijih američkih izaslanika u novije vreme i bio je ključan u očuvanju posebnih odnosa između Britanije i SAD tokom osamdesetih. Stoga nema sumnje da je Fajed potcenio ljubaznog, ali i te kako žilavog diplomate iz Misurija. Večerati u njegovoj kući, a potom mu oteti ćerku bio je Fajedov "izopačeni osećaj prava." "Mislio je da je njegov status superiorniji od statusa mog oca", kaže Melisa, ali zeznuo se. Veleposlanik je bio "strašna sila na koju je trebao računati", tvrdi njegova ćerka, a "zlonamerne Fajedove ambicije da dobije britansko državljanstvo dok istovremeno napada ćerku diplomate jednostavno nisu imale nikakve šanse."

Steve Finn / Capital pictures / Profimedia

Ponuda za posao

Studirala je istoriju umetnosti na londonskoj školi likovnih umetnosti, a ubrzo nakon njihovog prvog susreta, Fajed je Melisi ponudio posao u svojim kancelarijama u Park Lejnu, u centru Londona, gde je kupovala antikvitete i dekor. "Mislila sam da bi moglo da bude zabavno", smatrala je tada, iako joj pozicija nije bila u potpunosti jasna.

"Dao mi je crteže i nacrte svojih kuća i stanova za koje je hteo da kupim nameštaj. Nije mi palo na pamet da je imao neke druge motive kojima je hteo da mi obezbedi posao", dodala je Melisa, kojoj je bilo čudno što je obasipa novcem i darovima. "Bio je uvređen kad sam pokušala da ih odbijem pa sam sve stavila u fioku. Na početku radnog dana došao bi do mene u kancleariju i pitao me imam li pasoš kod sebe. Kada sam mu rekla da imam, odgovorio mi je: ‘Danas idemo u Pariz.‘ Da smo ja ili moj otac mogli ičim da naslutimo da Fajed ima predatorske sklonosti, nikada ne bih počela da radim za njega, a kamoli otišla s njim u Francusku", govori za Daily Mail.

Kobna noć u Parizu

U Parizu ju je prvo odveo u svoj stan na Champs-Elysees, a zatim u Ritz hotel, gde su imali "radnu večeru", kako joj je on to predstavio. "Osećala sam se još neprijatnije kad je Fajed rezervisao udoban sto u ćošku, kao da smo na dejtu, a ne na poslovnoj večeri. Za vreme večere počeo je da mi stavlja ruke pod suknju i na moje noge. Rekao mi je: ‘Večeras ulaziš u moj krevet.‘ Jasno sam mu dala do znanja da neću da spavam s njim, nikad", prisetila se.

Te noći, kao po kazni, u njenoj sobi je isključena struja. "Svetla su se ugasila kao da mi je to kazna što nisam spavala s njim. Krenula sam da tražim telefon da nazovem roditelje u Londonu, ali jedan od Fajedovih telohranitelja krenuo je da me prati čim sam izašla iz svoje sobe", govori i dodaje da joj je Fajed takođe uzeo diplomatski pasoš, koji je više puta tražila da joj vrati.

"Osećala sam se kao njegova zarobljenica u stranoj zemlji, bez mogućnosti bega", prokomentarisala je i opisala kako je sledećeg jutra videla jednu Francuskinju, "ne stariju od 15 godina", kako doručkuje u njegovom stanu. "Ona mu je verovatno bila rezerva", dodaje Melisa, prenosi Daily Mail.

Seksualno napastovanje na jahti

Kad joj je Fajed rekao da ide s njim u Sen Trope na njegovu jahtu, pobunila se. Ali tvrdio je da su njegovi ljudi kontaktirali kabinet njenog oca i obećali da će je sutradan vratiti u London.

"Nisam mu verovala, ali nisam imala izlaza. Nisam imala drugog izbora nego da pođem s njim", dodaje.

Na jahti se seća bliskoistočne muzike koja je svirala dok joj je šef Harrodsa tražio seks.

"Ništa me ne bi nateralo na seks s tim jadnim stvorenjem. Ali mislim da ga je ta moja ratobornost možda još više privukla. Nosio je kaftan i pokušavao je da mi se nabacuje za večerom u zatvorenoj, neukusno uređenoj trpezariji gde nije bilo vazduha. Osećala sam se verbalno silovanom tokom svih tih sati koje sam morala da provedem s njim, dok mi je iznosio svoje gnusne opise svega što želi da mi radi. Počeo je sve više da se ljuti i vređa me jer nisam popustila njegovim bolesnim željama. Predaja za mene nije bila opcija, samo sam htela da odem s broda. Bilo mi je loše, trebalo mi je malo vazduha. Napustila sam sto i otišla na palubu, a Fajed me pratio. Videla sam koliko smo se udaljili od kopna. Zaglavila sam na tom brodu s tim bolesnim, podlim čovekomkoji je imao gotovo isto godina kao moj otac. A on bi ga uništio u sekundi da je znao šta želi da mi uradi. Fajed je pak svima na palubi rekao da odu. To je bio prvi put da sam osetila da sam u pravoj opasnosti, tresla sam se. Rekla sam mu da će ga moj otac uhvatiti ako mi nešto uradi. Ako me povredi, biće u ozbiljnoj nevolji. Tad je pokušao da omalovažava mog oca, hvaleći se da je nadmoćniji od njega po položaju i bogatstvu. On je zapravo bio kukavica", ispričala je veleposlanikova ćerka.

A onda ju je čvrsto uhvatio s leđa, stegnuo joj ruke i fizički nasrnuo. "Osećala sam se kao da pokušava da me siluje kroz odeću. Istovremeno mi je govorio da legnem na palubu. Sećam se da sam htela da zaplačem, ali sam se zaustavila, misleći da bi to Fajedu moglo da se svidi", ispričala je. Vikala je, ali uzalud. "Jedino što sam mogla da koristim bila su moja usta pa sam ga jako ugrizla za nadlakticu. Vrisnuo je na sav glas. Osoblje mu je priskočilo u pomoć, ali mene niko nije pitao kako sam", prisetila se mučnog iskustva.

Kažnjavanje

Usred svog tog haosa, uspela je da pobegne nazad u svoju kabinu. "Nisam mogla da upalim ni svetla ni vodu, naredio je osoblju da sve isključe. Opet me kažnjavao jer sam mu prkosila. Njegov bes me je užasavao, bio je tako ljut. Mislila sam da bi mogao tokom noći da dođe po mene, možda i da me ubije. Bila sam zaključana u svojoj kabini, nije mi bilo spasa. U sledećem trenutku neko je bio na mojim vratima i glasno kucao. Bilo je oko 4.30 ujutru i još je bio potpuni mrak. Na kraju su me stavili u čamac s dvojicom muškaraca iz njegovog obezbeđenja i jednom članicom osoblja i odvezli su me do kopna", ispričala je.

Na njen užas, na brodu je bila njena zamena!

"Devojka je bila otprilike istih godina kao i ja, imala je lepu, dugu, plavu kosu. Zamenili su nas, sada je ona išla u klaonicu. Tada sam shvatila da je Fajed trgovao ženama kako bi ispunio svoje gnusne želje", ispričala je.

U mnogo toga što se događalo iza kulisa ni danas nije sigurna, ali veruje da je Tačer intervenisala u celu priču. Vest o seksualnom napadu na nju stigla je čak i do same kraljice Elizabete preko pouzdanog posrednika.

Urgirala i Margaret Tačer

"Moj tata je bio zabrinut za mene i odmah je otišao da potraži pomoć od gospođe Tatčer. Nije birao reči. Zamolio ju je da mu pomogne jer nije mogao da pronađe ćerku. Tata je zvao i Park Lane, a ljudi su mu govorili da ne mogu da me pronađu. Lagali su za Fajeda", ispričala je Melisa.

Profimedia / STEINER / AFP

Na kraju je stigla na aerodrom u Londonu s dvojicom Fajedovih ljudi iz obezbeđenja. Na njeno olakšanje, očevo obezbeđenje dočekalo ju je zajedno s policajcima - konačno je opet bila s roditeljima koji su bili ludi od brige.

A onda nisu mogli da veruju kad je sledećeg dana Fajed počeo da im šalje poklone na kućnu adresu. "Bilo je tu svega, dimljenog lososa s njegove farme u Škotskoj, skupi sat za moju majku, pisama koja su moji roditelji odbijali da otvore... Moj otac je sastavio pismo koje je trebalo samo da potpišem, a u kom stoji da se neću vratiti na svoju poziciju kod Fajeda i da me on više ne kontaktira. Tata je insistirao na tome da mu vratim sve koverte s gotovinom koje mi je dao, kao i sve poklone", ispričala je.

Melisa i njen otac zajedno su otišli do Fajeda i ostavili mu sve to pred stanom. "Ispred su bile kamere i telohranitelji koji su nas gledali kako sve to vraćamo ispred njegovih vrata. Znali smo da će ga to povrediti", kaže Melisa.

Ništa od britanskog državljanstva

Mesecima kasnije, Margaret Tačer pozvala ju je na ručak. "Bila je tako ljubazna. Ona je najljupkija, najtoplija osoba. Sve sam joj ispričala što mi se dogodilo, uključujući i sve gnusne stvari koje je izgovorio dok smo bili na brodu. Sve joj je to bilo odbojno i bila je ljuta. Verujem da zbog toga nije dobio pasoš. Moji roditelji su znali koliko je jako želeo svoj britanski pasoš. No pobrinuli su se da ne dobije britansko državljanstvo. To nije nešto što se olako daje i smatram da ga ljudi poput njega ni ne zaslužuju. Moj otac je bio uglavnom odgovoran za to da Mohamed Al Fajed ne postane britanski državljanin. Tačno je da je umro ne dobivši britansko državljanstvo", kaže Melisa, koja danas živi u SAD.

Roditelji su o njenom mučnom iskustvu obavestili i Ronalda i Nensi Regan, a prva dama SAD bila je zgrožena time što je Fajed hteo da joj uradi.

O ovim mučnim iskustvima nije nameravala nikada javno da govori, a onda je ovog proleća poštom primila pismo od britanskog producenta Kitona Stouna, koji je snimao dokumentarac o Fajedu i koji je do sada ušao u trag desetinama žena širom sveta koje je egipatski milijarder seksualno napastovao.

Pet nedelja se premišljala, a onda je odlučila da porazgovara sa Stounom i potvrdila mu je da je i ona jedna od Fajedovih žrtava. Danas je 57-godišnja Melisa jedna od najmanje 170 žena koje su se pridružile pravnoj akciji protiv Fajeda.

"Drago mi je da istina o ovom čudovištu konačno izlazi na videlo i da sve zajedno imamo realnu priliku da dođemo do pravde", zaključuje Melisa, prenosi Daily Mail.

