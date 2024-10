"Zbog teškog gubitka ove nedelje, odlučio sam da odložim američki deo turneje Stairway to the Sky. Datumi će biti prebačeni na januar i objaviću ih uskoro, čim sve dogovorimo. Već kupljene karte će važiti za nove datume", objavio je Zejn na društvenim mrežama.

"Lijame, uhvatio sam se kako pričam naglas s tobom, nadajući se da možeš da me čuješ. Ne mogu da se otmem pomisli da je bilo još toliko razgovora koje je trebalo da imamo u našim životima. Nikada nisam stigao da ti se zahvalim što si me podržavao kroz neke od najtežih trenutaka u mom životu. Kad mi je kao 17-godišnjem detetu nedostajao dom, uvek si bio tu s pozitivnim pogledom i ohrabrujućim osmehom i davao mi do znanja da si moj prijatelj i to sam jako voleo", napisao je Zejn.