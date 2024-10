„Dajem sve od sebe“, odgovorila je kada je Dijaz pitala kako štiti svog sina. "Bila sam tako nervozna dok sam bila trudna. Paparaci su me hvatali, i samo sam mislila: 'Kako do đavola neću da se izgubim na ovim momcima kada budu slikali moju bebu ?'"

„Onda kada je bio ovde, shvatio sam da mu je moja energija važnija od bilo čega drugog“, objasnila je Lorens. „Dakle, ako oseti da sam uznemirena pre nego što izađem iz kuće, ili sam ljuta kada smo napolju, to će uticati na njega. Tako da je zapravo urađeno suprotno, gde sam postao malo više zen i malo opušteniji sa fotografisanjem jer nemam izbora.“ Samo to morate prihvatiti, duboko udahnuti i prošetati. Ne želim da on nasledi anksioznost i bes koje imam", zaključila je ona.