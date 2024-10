Bivši predsednik i premijer Kube Fidel Kastro na čelu ovde države od 1976. do 2006. godine. Preminuo je 2016. u 90. godini. Osim o njegovom državničkom životu, svi su govorili i o njegovom ljubavnom životu i poduhvatima. Navodno je spavao sa više od 35.000 žena.

Dva puta se ženio, bio otac devetoro dece, mada je otvoreno pitanje koliko je zapravo naslednika ostavio za sobom. Fidel Kastro bio je od 1948. do 1955. u braku sa Mirtom Diaz-Balar koja je nakon razvoda odvela u Ameriku njihovog sina koji je najstariji od devetoro Kastrove dece.

“Odbijam čak i da pomislim da moj sin može da prespava jednu noć pod istim krovom koji štiti moje najveće neprijatelje i da ga ljube te bedne Jude”, govorio je polusestri Lidiji.

Dok u Meksiku spremao gerilski rat, da ubedi ubedio Mirtu da pošalje Fidelita da ga poseti. Nakon dve nedelje koliko su se dogovorili da će dečak da ostane na Kubi, on nije želeo da ga vrati majci. Međutim, tokom šetnje Meksiko Sitijem, kada je Kastrov sin bio sa svojim tetkama, trojica naoružanih mušaraca otela su ga i vratila Mirti.

Sa drugom suprugom dobio je čak petoricu sinova. Fidel Kastro je uz drugu suprugu Daliu Soto Del Valeo proveo decenije, od 1989. do svoje smrti. Bivšu učiteljicu upoznao je dok je sprovodio kampanju opismenjavanja. Ona se izuzetno retko pojavljianja u javnosti. Dobili su petoricu sinova koju su nazvali Aleksis, Alehandro, Anhelito, Aleksander i Atonio. Dugo se indentitet druge supruge i dece koju je Fidel dobio u tom braku, čuvao u tajnosti. Bilo je mnogo nagađanja u vezi sa tim da li je uopšte došlo do venčanja ili se radilo o vanbračnij zajednici.

Dve žene, a bezbroj ljubavnica

Novinar Vanity Fair je 2008. pisao da je Kastro obožavao da flertuje sa ženama i da ih je zasipao grubim seksualnim aluzijama. Kada su ga pitali koliko dece ima, rekao je kroz osmeh: "Pa, ja nemam pleme. Manje od desetak". Kako je svojevremeno pisao New York Post, Kastro je sa najmanje dve žene imao intimne odnose tokom jednog dana. Njegovi stražari lutali bi plažama Havane tražeći ljubavnice za njega.

Fatalna špijunka Marita Lorenc

Živela je godinama u Bruklinu kod svog sina, a 2017. objavila je knjigu “Marita: The Spy Who Loved Castro”. Bila je to šesta verzija o njenom životu, uz tri knjige pa tri filma - u jednom ju je glumica Dženifer Lorens kojom je ova špijunka bila oduševljena.

Marita Lorens odrasla je u Nemačkoj, majka joj je bila Amerikanka čvrstih antinacističkih stavova, a otac nemački kapetan kruzera. Imala je šest godina kada je sa majkom zatvorena u koncentracionom logoru. Kao sedmogodišnja devojčica bila je žrtva silovanja. Zločin je počinio američki vojnik.

Kad je imala 19 godina, bila je na očevom brodu u havanskoj luci pa su im se približila dva čamca, na kojima su bili muškarci u vojnim uniformama. Jedan je privukao njenu pažnju. “Njegovo lice me je fasciniralo”, napisala je. To je bilo lice Fidela Kastra, koji je samo mesec dana pre tog susreta zavladao Kubom. “Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put ugledala taj prodoran pogled, to lepo lice, taj zlobni i zavodljivi osmeh", dodala je.

"Ja sam dr Kastro. Fidel. Ja sam Kuba. Došao sam da posetim vaš veliki brod", predstavio se.

Razmenili su poglede, a samo nekoliko trenutaka kasnije grlili su se u njenoj kabini ispod palube. Zvao ju je "Mala Nemica", a čim se vratila u Ameriku, poslao je privatni avion po nju. Sa njim je na Kubi provela sedam meseci, u njegovom apartmanu u Havana Hilton.

"Bio je dobar ljubavnik. Mnogo je voleo da se držimo za ruke i grlimo".

Ubrzo je zatrudnela, rekla je da je Kastro delovao srećno. Ali kada je bila u sedmom mesecu trudnoće, dok je on bio na putu, veruje da joj je neko ubacio drogu u mleko i kad se probudila, bebe nije bilo, a ona je bila sama u mračnoj hotelskoj sobi, prestravljena.

Vratila se za Ameriku, ogorčena zbog svega što se desilo, nije ni znala šta je zapravo bilo sa bebom.

Maritu je u Americi posetio FBI agent Frenk Stradžins koji ju je regrutovao da učestvuje u ubistvu Fidela Kastra. Poslata je na Kubu sa dve smrtonosne tablete. Kada se srela sa bivšim kubanskim predsednikom, on je već znao šta mu se spremalo.

Izvadio je oružje iz futrore i predao joj pištolj. "Niko me ne može ubiti. Niko. Ikada”, rekao je jo je. Bacila je tablete u bide. Kaže da ionako nije planirala da ubije oca svog nestalog deteta. Vodili su ljubav nakon tog susreta, on je zatim otišao, a ona se vratila u SAD. Nastavila je da sarađuje sa FBI u misijama protiv Kube.

Bio je očaran drskom špijunkom i zamolio ju je da popije malo vina sa njim. Koketirao je sa njom i ona se opirala, ali ne dugo. “Seks sa njim nije bio divan, pa čak ni dobar”, napisala je i navela: “Svakako to ne bih mogla da uporedim sa seksom sa Fidelom. Markos nije bio dobar ljubavnik. Bio je sebičan i za njega je seks bio samo funkcija, a ne nešto čemu se treba predati i u čemu se treba izgubiti".

Lorenc su ubrzo poslali da prikupi novac od generala u penziji koji je nameravao da donira novac za borbu protiv Kastra. Bio je to Markos Perez Himenez, jedan od najrepresivnijih diktatora CentralneAmerike 20. veka koji je vodio brutalni režim u Venecueli i živeo u egzilu u Majamiju.

Ostala je u toj vezi dve godine i sa Himezom dobila ćerku. Njegov advokat tražio je da se zatraži potvrda očinstva kako bi se sprečilo izručenja njegovog klijenta, a kako nije uspeo u tome, ipak je Perez izručen. Marita ga je pre toga javno imenovala za oca svog deteta, prekršila je klauzulu o privatnosti pa je ostala bez pet miliona dolara nasledstva.

Posvetila se kasnije važnom cilju, da pronađe Himaneza u Venecueli i obezbedi njihovu ćerku Moniku. Na tom putu provela je osam meseci sa plemenom Janomami što je bilo krajnje specifično iskustvo.

Po povratku u Ameriku, povezala se sa mafijašima preko prijateljice koja je bila udata za jednog od njih. “Iako se to može činiti kontradiktornim, osećala sam se sigurno sa mafijom. Prvi put u životu bila sam srećna i opuštena", rekla je. Mafijaši su je zvali "Mata Hari sa Kariba". Stupila je u vezu sa šefom “Kosher Nostra" Edijem Levijem koji je bio oženjen. Naljutila se kada je on otišao sa suprugom na krstarenje pa je uplovila u vezu sa drugim muškarcem Lujem Jurasitsom sa kojim je dobila sina- venčala se sa njim, zajedno radila za FBI, razveli su se 1975. a on je preminuo 2009.

Istina o "izgubljenom" sinu

Nikada nije prestala da veruje da je njeno i Kastrovo dete živo. Vratila se 1981. na Kubu.

“Moram da znam odgovore, Fidele. Želim da saznam istinu o našem sinu”, preklinjala ga je, rekao joj je."U redu je, sva deca ovde pripadaju Kubi". Zatim je dao znak stražaru, koji je doveo visokog mladića koji je izgledao poput Kastra. Pitala ga je da li je ona njegova majka. "Bio je to naš sin, verujem u to", poručila je i dodala da se mladić zove Andre.

Kada je Kastro umro, bila je očajna: “On je bio ljubav mog života. On je i dalje duhovno tu. Otišao je samo telom, ne dušom", piše nypost.com.