Pevač Lijam Pejn preminuo je prošle nedelje nakon pada s trećeg sprata hotela. Od njega se opraštaju obožavatelji, porodica i prijatelji, a emotivnu objavu je sada podijelila i njegova bivša devojka Denijel Pizer, s kojom je Lijam bio u vezi od 2010. do 2013. godine, s prekidima.

"Dok pokušavamo da navigujemo ovaj svet bez Lijama, važno je zapamtiti da je, uz to što su ga obožavali milioni kao svetski poznatog muzičara poslednjih 10 godina, on je bio i nečiji sin i brat više od 30 godina, prijatelj brojnima i od nedavno ujak. Njegova najvažnija uloga i nešto zbog čega je bio najponosniji od svih svojih monumentalnih uspeha je to što je bio otac. Znati da će jedno dete sada odrastati bez jednog roditelja slama srca i nepravedno je", napisala je ona.

Denijel se u svojoj objavi obratila Lijamovom sinu Beru, kog je on dobio s pevačicom Šeril Kol 2017. godine, kao i Lijamovoj porodici.

"Lijamovom sinu Beru, kao i njegovim roditeljima i sestrama, šaljem svoju ljubav, saosećanje i snagu. Veličina ovog gubitka je neshvatljiva i nastavitću da vas podržavam na sve načine", poručila je ona.

Anthony Carrel / Starface / Profimedia

Pizer je dodala kako joj Lijamova smrt još uvek ne izgleda stvarno. "Uprkos tome što sam znala za tvoje borbe poslednjih nekoliko godina, nadala sam se i molila da ovaj dan nikad neće doći. Ali, sad se svi suočavamo sa stvarnošću življenja bez tvoje prisutnosti. Za ovakva vremena je normalno da ljudi govore: ‘Nadam se da je znao koliko mi je stalo do njega‘. Ali, ja znam da je on znao kako se osećam, to je jedna stvar u kojoj smo bili dobri - bili smo brutalno iskreni s našim osećanjima, hteli mi to da čujemo ili ne", napisala je ona.

Dodala je kako joj je Lijam nekada bio "najdraža osoba na svetu", a ponekad je znao da je naljuti, dok je ona njega znala da iznervira. Iako se njihova veza završila pre nešto više od 10 godina, Denijel je napisala kako je to tek bio početak njihove priče. "Stvari kroz koje smo prošli i koje smo iskusili od sada do prošle godine mogu biti opisane kao jedinstvene i neshvaćene od strane drugih, ali, mislim da smo oboje, u dubini duše, znali da ćemo zauvek imati nekakvu vrstu povezanosti, bez obzira na to gde su nas životi odveli", napisala je plesačica.

Denijel je u svojoj objavi otkrila i šta joj je Pejn napisao samo nekoliko nedelja pre smrti. "Primiti poruku od tebe pre nekoliko nedelja u kojoj si izrazio svoju sreću zbog ljubavi koju sam pronašla u Soniju i Miji, nešto je što ću ceniti zauvek", ispričala je Pizer koja je danas u braku s di-džejem Sonijem Džejom, a zajedno su dobili ćerku Miju.

Lijam i Denijel su se upoznali 2010. godine kad su učestvovali u "X Factoru", a ubrzo su započeli i vezu.

James McCauley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pevač je u poslednjih nekoliko godina prolazio kroz teške trenutke, a nekoliko dana pre smrti se našao u centru pažnje zbog pravnog postupka koji je protiv njega pokrenula njegova bivša, Maja Henri. Nakon tragične nesreće se saznalo da su Lijama, takođe nekoliko dana pre smrti, izbacili iz njegove diskografske kuće. Kako prenosi Daily Mail, razlog je bio taj što su se bojali da njegova nova muzika neće osvojiti obožavatelje One Directiona, benda u kom je Lijam bio uz Harija Stajlsa, Najala Horana, Zejna Malika i Luija Tomlinsona.

Lijam je u pripremi imao novi album, ali je isti stavljen na čekanje. Potom je Universal Music prekinuo saradnju s njim, a kako kažu izvori, sve se dogodilo zbog vrste muzike koju je Lijam voleo da stvara. "Lijam je hteo da stvara muziku u kojoj on uživa, ali njegova diskografska kuća je verovala da tako neće osvojiti fanove One Directiona tako da su postojale nesuglasice oko toga kako će reklamirati njegov brend", rekao je izvor.

John Rainford / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor je rekao i kako su rukovodioci hteli da sreže troškove, a odluka je pala na Lijama zbog toga što se u poslednje vjeme o njemu loše pisalo u medijima. "Cela muzička industrija pravi rezove i restrukturisanje kako bi smanjila troškove, tako da je Universal odlučio da izbaci Lijama u tajnosti i uloži u druge izvođače. Njemu nije trebao novac jer je bio bogat, ali ga je zabolelo to jer je bio pod neprestanim pritiskom da se takmiči s drugim momcima iz benda. Nažalost, deo odluke je bio motivisan svim mimovima i šalama koje su ljudi zbijali na njegov račun na internetu", rekao je izvor.

Bonus video