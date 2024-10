"Još uvek čekam da me pozoveš i kažeš mi da je sve ovo šala. Moje srce je slomljeno, nikada neću biti isti. Išli smo od repovanja za stolom za ručak u osnovnoj školi do superzvezda. Sanjali smo zajedno, jeli zajedno, borili se zajedno, potpisali naš prvi ugovor zajedno. Volim te brate, i dok sam živ, ti nikada nećeš umreti. Čuvaj me. Počivaj u miru, mali brate", napisao je.