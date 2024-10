- Radili smo zajedno u pozorištu i samo je jedan dan počeo da ide za mnom. Krenem kući, on za mnom. Ja mu kažem da moram strašno da žurim, živela sam tada sa bratom i drugaricom koja je bila Splićanka studirala je veterinu, ali on uporan: "Ne, ne samo da te ispratim". Meni nije jasno pa ga pitam : " Ne znam šta ti je odjednom, pratiš me do kuće, nema razloga.

Kaže on: "Voleo bih da vidim gde živiš" i tako sve neke budalaštine. I dobro ništa, ja ga odbijem i tako to prođe. Sutradan ja dolazim na probu, nema nikog u vežbaonici. On sedi sam, pitam ga: "Gde su svi ovi ljudi", kaže: "Doći će oni malo kasnije". On je sve to tako ugovorio. I samo je izgovorio rečenicu: "Ja ću tebe da ženim", na šta sam mu ja odgovorila: "Ti stvarno nisi normalan". Čoveka uopšte ne poznajem - prisetila se početaka sa suprugom glumica, pa nastavila: