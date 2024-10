Kako je jednom "Dejli mejl pisao", čuvena lepotica već neko vreme kuburi sa viškom kilograma. Korisnici Instagram su je jedno vreme kritikovali da se ugojila, te da je "debela" i da je "propala", a ona je za to vreme vodila bitku sa opakom bolešću.

Selena, naime, boluje od tzv. lupusa, a lek koji prima, kao bi držala bolest pod kontrolom, dovodi do povećanja telesne mase, samim tim i do gojenja. Ipak, kako dalje navodi ovaj tablid, ona je našla način da se bori sa ovim viškom kilograma i to uz pomoć "ozempik dijete".