"Teško je svake godine se prisećati ovog dana. Jednako me boli kao i prvog dana, rana je ista. Nemam šta drugo da kažem", istakla je njena majka Alma Petrović za Story. Iako je bila tek na početku karijere, Dolores je ostvarila nekoliko uloga u serijama i filmovima, među kojima su "Ruža vetrova", "Najbolje godine", "Odmori se, zaslužio si"... Okušala se i na pozorišnim daskama u predstavi zagrebačkog HNK "Dom Bernarde Albe", u kojoj je imala glavnu ulogu Adele. Pre smrti, Šibenčanka se posvetila i pisanju , a iza sebe ostavila je nikada dovršeni roman sa autobiografskim elementima.

"Nisam ga prepoznao i samo sam mu rekao da sam u redu, a on mi je odgovorio da je njegova saputnica teško povređena. Tada sam video da neko leži pored, on se vratio do nje i kleknuo, dozivao je… Grozna situacija. U međuvremenu su se neka vozila zaustavila, a vrlo brzo došla je i Hitna pomoć", prepričao je nakon nesreće jezivu scenu vozač automobila sa kojim su se sudarili Dolores i Stojan.