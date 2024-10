Sve su glasnije priče da se Megan i Hari razvode! Iako vojvoda i vojvotkinja od Saseksa deluju kao primer one srpske izreke da ih "Bog stvori, a oni se nađu" , ako je verovati medijskim natpisima britanskih, španskih i američkih portala - u braku nekad vrlo popularne glumice i odmetnika iz engleskog plemstva poprilično je zahladnilo.

"Mislim da je Megan bila u senci, i mislim da nije bila srećna zbog toga. Megan daje sve od sebe da se izbori sa ovom promenom, ali nije joj lako. Definitivno su se dogovorili se da se raziđu neko vreme kada su u pitanju javna pojavljivanja i posao", rekla je Ingrid Stjuart, urednica magazina "Majesty" i analitičarka kraljevske porodice, prenosi "The News".

"Toliko se navikla da ima Harija pored sebe na svim velikim javnim događajima i crvenom tepihu, da ne zna kako će sad. On zaista ima umirujući uticaj na nju. Priča se i da je Megan jako zabrinuta zbog činjenice da se Hari lako navikao na samački život i putovanja. Teško joj je da živi bez njega, dok se čini da on nema problema da se prilagodi takvom životu. On očigledno dobro napreduje, dok se ona oseća izgubljeno i teško se nosi sa tim. Po svemu sudeći, preispituje se da li je bila dobra ideja da probaju da budu nezavisni", dodaje Stjuart.