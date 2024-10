Glumac je rekao i kako mu je razvod od Dženifer sabotirao poslovne prilike i da mu je zbog toga karijera krenula nizbrdo. "Pitao sam Dženifer: ‘Šta sam ti uradio da si me izvela pred sud, optužila me, lagala, stvorila lažne stvari o meni i zvala nekoliko kompanija kako bi me izbacile i različite televizije da mi ne daju posao? Zašto ako ti nisam ništa uradio?‘", ispričao je on.