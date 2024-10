Moja majka je imala narcisoidnu ličnost. Ništa nije postojalo izvan načina na koji je život uticao na nju. Ja i moje sestre smo hodali kao po jajima, uvek su vikali na nas. Šta god da sam uradio, pogrešio sam. Srednja škola je bila bekstvo. Moji prijatelji su bili sjajni, a ja sam imao dečka kojeg sam mnogo voleo. Dobijao sam C i D, ali su me nastavnici voleli. Uzeli smo neke droge - to su bile 70-te. Iselio sam se iz kuće sa 17 godina nakon što sam se potukao sa ocem na Badnje veče i završio u sobi u centru Čikaga sa pogledom na ulicu Raš za 165 dolara mesečno. Sa 19 sam radio u klubovima. Želeo sam da budem glumac, ali nisam znao kako to da uradim. Otišao sam na bazen, i jedne noći, nakon plivanja, išao sam kući. Neki tip je stao i rekao: „Želiš li da se provozaš?“ Mislio sam da obiđem blok nekoliko puta, ali on je brzo počeo da vozi i pretvorio se u stvarno loš kraj. Rekao je: „Zaključajte svoja vrata. Opasno je.” Rekao sam da su to držali podalje od novina jer je to loše za posao u obližnjoj ulici Raš, a on je rekao: „Kako to znaš, a? Vi ste pametni. Nisi kao ta druga deca."