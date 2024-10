- Uz mog supruga, izuzetno karakternog i čvrstog muškarca, shvatila sam da ništa nije sramota . Ja sam uz njega odrastala s obzirom na to da sam ga upoznala kada sam imala 26 godina. Pošto nismo uspevali da se prirodnim putem ostvarimo u ulozi roditelja, posle bezbroj pokušaja počeli smo akciju vantelesne oplodnje. Budući da su pokušaji bili uzaludni, polako sam sve dublje padala u očaj - rekla je pre nekoliko godina Dragana Tukalj za Hello, prenosi Blic.

- Nema me jer su me stigle godine. Ja i dalje pišem, ali moje projekte će raditi neko drugi. Definitivno sam rekao zbogom rediteljskom poslu, jer je to zaista naporan posao. Ja sam se i razboleo na snimanju serije “Zvezdara”, koju sam radio tri godine. Imam i zdravstvenih problema. Slabije čujem i vidim, ali i slabije hodam. Imam Parkisonovu bolest, odnosno bolest koja se ne leči, ali je bitno da se uspori. Ipak i pored toga, ne odustajem od posla - rekao je on tada za Blic.