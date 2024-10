Od ikona starih Holivuda do savremenih zavodnika, atraktivnost je zajednička karakteristika nekih od najpoznatijih muških slavnih ličnosti koje su ikada osvetlile naše ekrane. Ali, kako tačno definišemo seksipil? Kako se ispostavlja, to ima mnogo manje veze sa spoljašnjim izgledom, jakim vilicama i mišićima (iako ti faktori sigurno pomažu). Umesto toga, sve se svodi na to kako se ponašaju - njihova samouverenost, veštine i njihov šarm.