Po svemu sudeći, Adana joj ništa dobro nije donela. Tamo je upoznala Halisa Serbesta, čoveka koji joj je zapečatio sudbinu. Svako veče je slao cveće pevačici i svako veče odlazio u klub u kome je Bergen radila i posmatrao je sa šanka. U to vreme on je već bio uveliko oženjen i imao je troje dece. Ona o tome nije imala pojma, te je uz njegovo nagovaranje pristala da se uda. Kada je saznala da sve vreme živi u laži, ostavila ga je.

- Na kraju naše veze pronašla sam ženske gaćice kod kuće. Tada sam bila potpuno slomljena i pobegla sam iz Adane u Ankaru. Čim je saznao da sam pobegla, krenuo je za mnom. Konačno me je pronašao u hostelu. U Izmiru mi je pretio, rekao je: " Baciću ti kiselinu u lice ", ali mu nisam verovala - rekla je Bergen tada.

- U tom trenutku sam izgubila vid na oba oka. Jedva da sam bila svesna ičega jer sam bila malo pijana. Mogla sam samo da čujem vriske. "Odvedite je do česme", rekli su u jednom trenutku. Ali vode nije bilo. Voda je tekla u mlazu poput tanke olovke. Pocepali su mi odeću i umotali me čistom. U tom trenutku sve je bilo mračno, nisam mogla ništa da vidim, nisam mogla ni da otvorim oči. Nedugo kasnije stigao je policijski auto. Odveli su me u Univerzitetsku bolnicu Ege.