Fotograf Anhel Kristo iz Španije tvrdi da ga je njegova majka, glumica i TV voditeljka Barbara Rej , pokušala da nagovori da ucene španskog kralja 1994. On tvrdi da ga je njegova majka terala da gleda i fotografiše kako se ima seks sa španskim kraljem Huanom Karlosom kako bi na tim fotografijama zaradili milione od kraljevske porodice. On je tada imao samo 13 godina, prenosi Daily Mail.

"Imao sam tada samo 13 godina, ali već sam bio dobar s fotoaparatom. Moja mi je majka rekla: ‘Kakva šteta što si premlad da mi pomogneš u ovome. Ali mogao bi, jel da?‘ Nastavila je da me nagovara sve dok nisam pristao da uradim to. Izmanipulisala me", rekao je Kristo za The Telegraph i dodao kako to smatra jednom vrstom zlostavljanja.