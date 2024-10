Kada je policija pronašla iskasapljeno telo Plejbojeve zečice Iv Stratford, jedan je policajac izjavio da nikada nije video nešto tako užasno. Dvadesetjednogodišnjakinja je pronađena s rukama svezanima na leđima i prerezanim grlom toliko jako da joj je glava umalo bila odrubljena , i to u njenom stanu u Lejtonu, u istočnom Londonu 1975. godine.

Nerešena ubistva ponovo se analiziraju u novom dvodelnom dokumentarcu ITV-a "The Playboy Bunny Murder", a u kojem se prikazuju detalji istrage Kolina Satona koji je istraživao ubistva kao nerešene slučajeve 2002. godine i radio na svom dokumentarcu, "Devojke s West Enda". Prethodno je za The Sun rekao da je ostvario velik napredak u slučaju.

"Zapravo smo pronašli novog svedoka, nakon gotovo 50 godina, koja je prolazila ulicom kad je Lin Vidon ubijena. Tada se nije javila jer su joj roditelji rekli da to ne čini. Ali razgovarajući s njom, kao i ponovnim proučavanjem dokaza, uspeli smo uspostaviti veze s potencijalnim osumnjičenikom ," izjavio je Saton.

Iv Stratford napustila je svoj rodni dom u Varingtonu, u Češiru, s 19 godina kako bi se preselila u London i postala konobarica u Plejboj Klubu 1973. godine. Kao jedna od zečica, bila je popularna među stalnim posetiocima kluba i ponosno je slala svojoj porodici fotografije na kojima je pozirala sa slavnim facama . No ona je očajnički želela postati model, a kada joj nije uspelo pojaviti se na stranicama Plejboja, okrenula se njegovom britanskom rivalu, časopisu Mayfair.

To sve naljutilo je tadašnjeg šefa Plejboj kluba Viktora Obrija Lounsa III i bio je besan što je pozirala za njihove suparnike , pa ju je suspendovao s posla na tri meseca.

"Nije bila uzrujana, razumela je šta je uradila i zašto se to mora dogoditi. Rekla mi je da je to učinila jer se htela baviti modelingom i na to sam joj odgovorila da se može vratiti na posao kad završi suspenzija. Ali nije nameravala samo konobarisati za stolom, želela je učiniti nešto sa svojim životom," izjavila je tadašnja "mama zečica" Erin Moris, koja joj je i dala posao.