Magazin "The Gentleman’s Journal" bogatiji je za čitav set fotografija obnaženog Havijera Bardema , a iza objektiva nije bio niko drugi već njegova supruga Penelope Kruz . Kroz ovaj set jasno je da su strasti između njih i dalje prisutne i da im brak održavaju još i poverenje, zajednička interesovanja, poštovanje i međusobna podrška za sve ono čime se bave.

Penelope Kruz i Havijer Bardem upoznali su se na setu španskog filma "Jamon Jamon", Bigasa Lune, davne 1992. godine i upravo to bila je tema razgovora novinara sa Bardemom.

- Ona je imala 17, a ja 22. Bio je to njen prvi film, a meni jedan od mojih prvih filmova. Veliki film. Upoznali smo se na probi garderobe, gde smo se pogledali, i valjda se nešto dogodilo. Nešto što nema nikakva objašnjenja i nadilazi logiku i rasuđivanje - rekao je Bardem.

- Nemam ništa drugo na umu samo ove fotografije Havijera Bardema koje je fotografisao moj neprijatelj (njegova žena) Penelope Kruz za neki časopis. Ona sa naočarima je đavolski seksi i zaista sam počela da drhtim kada sam je videla. E, to je čovek!!! Svaki gram moje biseksualnosti napusti moje telo kada vidim Havijera Bardema. Postajem pećinska žena kada ga vidim. Primitivni poriv me obuzima i želim da mi zapali vatru i ulovi mastodonta i udari me po glavi i odvuče u našu pećinu da rodim deset dečaka. Bolesno je!!! Ja sam bolesna!!! - napisala je autorka "Mummy Dearest Podcast" apropo ovih seksepilnih fotografija.