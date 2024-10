U vreme kada su se tadašnji princ od Velsa Čarls i pokojna princeza Dajana rastali 1996. godine, na prestolu je sedela njegova majka, kraljica Elizabeta II. Kako prenosi The Sun, Čarls i Dajaana morali su od kraljice da traže dozvolu da prinčevi Vilijam i Hari putuju s njima. No, Marlen Koning dodaje da je to bila samo formalnost, zbog pozitivnih odnosa u porodici.