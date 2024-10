Već dve decenije seksualnost Hjua Džekmena je bila dovedena u pitanje, a glasine su postale preterane kada se on rastavio od supruge prošle godine.

Uprkos tome što je više puta izjavljivao da je to heteroseksualno, n eosnovane glasine da je gej kovitlaju se godinama, a Džekman je sam podsticao spekulacije šaleći se na svoj račun na račun tih spekulacija.

On se takođe osvrnuo na poreklo tvrdnji, verujući da datiraju iz uloge koju je on igrao 2003. godine. U to vreme, 56-godišnji Džekman je bio srećno oženjen sa Deborom-Li Fernes (68), ali je igrao otvoreno gej kantautora Pitera Alena u filmu "Dečak iz Oza" na Brodveju.