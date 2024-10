Georgina je odrastala u Jaksi, malom gradu na severoistoku Španije i rođena je 27. januara 1994. Sanjala je da postane plesačica, ali i da živi raskošnim životom. Dok je radila kao asistent prodaje 2016. u madridskoj "Guči" prodavnici doživela je sudbonosni susret sa sportisom. Sve se desilo jednog popodneva kada je kolega pitao da li ona može da ostane posle zatvaranja zbog klijenta. Nije ni znala da će to biti svetski poznata fudbalska zvezda. Tada je počela njena bajka.

Courtesy of GUESS/Mega / The Mega Agency / Profimedia

" Jednom prilikom, jednog vikenda sam se vratila u Jaksu i jedan dečak je pred svima pokušao da me ismeje pitajući naglas kako ide moja plesna karijera u Madridu. Ali onda je sarkastično dodao: "O, ne, izvini, ti si posvećena čišćenju toaleta u Grausu".

Ronaldovi kontakti su joj obezbedili još jedan posao u "Pradi", u čuvenoj španskoj robnoj kući, gde je zarađivala oko 1.000 funti mesečno plus proviziju. Ali opet, kupci su stalno dolazili u radnju u nadi da će uočiti Ronalda. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što su se menadžment i Rodrigez međusobno složili da je najbolje da ona ode i zauvek prestane da radi

Govoreći o svom iskustvu, rekla je za španske medije: "Skrivala sam se, ali fanovi su me tražili u prodavnici. Zvali su i pitali za mene, pretvarajući se da su klijenti. Uvek su me čekali fotografi. Direktor mi je rekao da siđem u podrum jer ne želi da me vidi u prodavnici. Počelo mi je da mi bude veoma neprijatno i onda sam otišla".