Kejtlin Džener transrodna bivša olimpijka koja je ranije bila u braku s rijaliti zvezdom Kris Džener(68) šokirala je svet kada je otkrila da je rešila da promeni pol. Tada je Brus Džener postao Kejtlin Džener, a neminovan je bio i razvod od Kris. Kejtlin i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Kejtlin objavila memoare 'The Secrets Of My Life'.