Međutim, on je sve sebično čuvao za sebe. Govorio je da čak ni majki nije dao ni dolar od ove pozamašne svote . Razlog tome leži u jednoj rečenici koju mu je izgovorila još dok je on bio mlad i tek ulazio u posao koji će ga kasnije proslaviti. Naime, prema Tarantinovim tvrdnjama, majka ga je uvek omalovažalava i nije verovala u njega.

"Sećam se koliko mi je predavanja držala. Ironično mi je rekla "Ta tvoja karijera "scenariste" koju zamišljaš, gotova je". To je bilo kada su me nastavnici upozorili da se okrenem domaćim zadacima umesto pisanju. To je rekla tako sarkastično, to me je toliko povredilo. Tad sam pomislio: "Dobro onda, nikada nećeš videti ni novčić od mog uspeha. Nema odmora, nema kola za mamu. Ničega, zato što si to rekla", prisetio se Tarantino. U tom trenutku imao je oko 12 godina.