Slavna oskarovka Helen Miren (79) u podkastu "Brave New World" prisetila se frontmena Nirvane Kurta Kobejna. Ovo nije prvi put da govori o njegovom preranom odlasku.

- Uvek kažem da je tako tužno što je Kurt Kobejn umro tad kad je umro. On nikada nije video GPS, a meni je jedna od najboljih stvari da gledam moju malu plavu tačkicu kako hoda ulicom. Jednostavno to smatram potpuno čarobnim i neverovatnim - rekla je ona, prenosi The Guardian.