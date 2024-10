- Volim zato što on označava praznik filma, da smo se okupili da odamo počast filmu, ali nemam želju da idem često po crvenom tepihu jer samo značenje vuče korena iz nečega malo ružnijeg. Doduše, jedan od omiljenih festivala mi je Kustendorf gde su crveni tepih i sve te pompe oko filma zabranjeni, to mi još više prija.

- Težio sam ka tome i imao sam malo sreće, ali sam i na tome radio mnogo da bi to bilo tako. Odlazak u Rusiju mi je u tome pomogao jer su me tamo potpuno drugačije doživljavali.Počeo sam sa dramskim likovima ali sam se otvorio kao glumac komedije. Ovde me više znaju kao nekog romantičnog junaka: “Šešir profesora Vujića” ili Tirke, a kasnije kao Maraša što je delimično drama i kriminal. U Rusiji kao glumca komedije i to je blagoslov da se na različitom tržištu na različite načine razvijate...