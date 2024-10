U filmu Nikol glumi moćnu direktorku koja započinje aferu s mlađim pripravnikom, kojeg tumači Harison Dinkinson. On je potvrdio da je snimanje intimnih odnosa postalo toliko intezivno da joj je bila neophodna pauza.



- Razgovarali samko sa koordinatorkom za intimnost (Lizi Talbot), a onda smo Nikol i ja na neki način odradili svoje, nakon što smo postavili parametre da bi nam oboma bilo prijatno", rekao je glumac juče na projekciji "Babygirl" u London West Hollywood hotelu i dodao:

- Koordinator intimnosti govori: "Šta vam odgovara, šta želite kao reditelj, šta vam je prijatno da radite dok pratite tu ideju?" Oni to olakšavaju i rade to vrlo delikatno bez prekidanja same scene.