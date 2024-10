- A tebi je to bitno zbog? Kako ovo tačno utiče na tebe? Mora da tvoj život ima malo smisla. Učini mi uslugu i idi pogledaj se u ogledalo. Vidiš li to? Glupa ku*ka - odgovorio joj je on.



Kako je Ivana zaboravila srpski?



- Kažu mi da sam dobila taj katastrofa američki akcenat. Ali, mislim da će to da se vrati, jer ako bih ostala ovde mesec dana onda bi se to vratilo. Počela sam da radim u restoranima, i jako mi se sviđa što u Americi ne moraš da završiš neki fakultet, treniraju te za sve. Ako imaš tu sposobnost i dobar si u komunikaciji u 'sales' (prodaju)... Kako se kaže 'sales', prodaje? Sve se nauči veoma brzo. Tako da sam od menaždera postala 'somalijer', pa sam prodavala vina, pa te to odvede na neke druge 'evente', pa smo radili privatne evente za Sofiju Loren, za Ilona Maska. Bilo je baš zanimljivo. To je bilo dok sam živela u Los Anđelesu - rekla je Ivana, što je razbesnelo mnoge korisnike društvenih mreža.