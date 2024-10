Pevač i tekstopisac Farel Vilijams glumi u dokumentarcu koji govori o njegovom usponu do slave i bizarno vidi da se svi igraju koristeći animirani Lego.

Ali za hitmejkera, korišćenje Lego figurica je idealan način da prevede šta se dešava u njegovoj glavi na ekranu.

U dokumentarcu pod nazivom 'Piece by Piece', objavljenom 8. novembra, on otkriva da ima neurološko stanje poznato kao sinestezija. To znači da on ne čuje samo muziku, za njega melodije, refreni imaju tekstualnu dugu boja. Medicinski fenomen dovodi do toga da ljudi doživljavaju jedno čulo kroz drugo, od gledanja muzike do kušanja reči i mirisa oblika.

Govoreći u dokumentarcu, priznaje da se osećao 'očarano' muzikom kada je bio mlad i seća se da je 'gledao u zvučnik i video ove boje'.

„To nije nešto što vidite fizičkim očima, to je nešto što vidite umom“, objašnjava on.

„Samo bih počeo da snimam iz početka i počeo iznova i uradio sve što je bilo potrebno da nastavim da se to dogodi“, dodao je on.

Za njega to ne samo da poboljšava zvuk, već i način na koji piše muziku.

Prethodno u intervjuu za NPR radio 2013. godine, Farel je objasnio da mu to što vidi boje takođe pomaže da prepozna da li je nešto u pravoj noti.

Rekao je: „To je jedini način na koji mogu da identifikujem kako nešto zvuči. Znam kada je nešto ključno jer se ili poklapa sa istom bojom ili ne. Ili se oseća drugačije, i nije u redu.'

Šta je zapravo sinestezija

Sinestezija nije bolest ili poremećaj, već retko neurološko stanje koje pogađa oko četiri odsto ljudi, kaže profesor Džejmi Vord, kognitivni neuronaučnik koji je specijalizovan za sinesteziju na Univerzitetu u Saseksu.

„Jedno čulo može pokrenuti drugo. Muzika može imati boje, oblike i teksture i one se dinamički menjaju tokom vremena. To nije samo razmišljanje o scenama poput sela ili kuća, to je više kao da vidite dinamičnu apstraktnu umetničku sliku", rekao je on za MailOnline.