No na kraju im se brak raspao zbog jedne stvari koja je rezultirala najkraćim razvodom u istoriji. Ono što ih je razdvojilo nije bila visina ni razlika u godinama, već to što je Berni bio previše zaljubljen u svoj posao.

'Nisam želeo razvod tada za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i želela drugačiji život. Nije joj se sviđalo što 17-18 puta godišnje odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem', otkrio je jednom prilikom bivši šef Formule 1.