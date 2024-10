Godine 1976. godine, Sid je upoznao Nensi Spandžen , devojku koja je sa 17 godina odlučila da ode sama iz Filadelfije u Njujork. Odmalena je bila hiperaktivno i agresivno dete, a lekarui su joj već do 11. godine dijagnostikovali mnoge bolesti, od bipolarnog poremećaja do šizofrenije.

"U to vreme, da biste bili grupi devojka, trebalo je da budete visoki, mršavi i da se moderno oblačite… A onda se pojavila Nensi. Nije se trudila da bude slatka ili šarmantna. Nije govorila ljudima da je model ili plesačica. Imala je neurednu, smeđu kosu i višak kilograma. Kao da im je dobacivala “Da, ja sam prostitutka i baš me briga."

Nensi Spandžen je bila osoba koja nikad nije brinula o tuđim osećanjima, a ta osobina ju je uvalila u brojne nevolje , još kad je bila dete. Čak je izbačena iz škole zbog dugačkog jezika. Ipak je diplomirala sa 16 godina i težila je da stekne više obrazovanje. Pošto je upisala višu školu u Koloradu, skapirala je da školovanje, ipak, nije za nju i preselila se u Njujork. Bila je vrlo inteligentna, odličan sagovornik i to je ono što je Sid voleo kod nje.

Realno gledano, Višosu je bilo porebno vrlo malo da uči. I pre upoznavanja sa Nensi Spandžen, Sid Višos je bio problematičan. Članovi benda se nisu stideli da javno kažu da je Sidova zavisnost usporavala grupu i da upravo to uzrok otkazanih ili prekinutih nastupa. Njegov odnos sa Nensi je samo pogoršao stanje. Na kraju, u januaru 1978. godine, "Seks Pistolsi" su se raspali, zbog, kako su naveli, Višosovog poroka i zavisnosti i, između ostalog, zbog Sidove veze sa Nensi.

Tokom dva meseca, ovaj čuveni hotel je bio sklonište za napoznatiji par u svetu pank muzike, mesto gde su mogli da pobegnu od sveta. Oni su tako znali da žive danima, a ponekad i nedeljama. Prijatelji Sida i Nensi su, s razlogom, bili zabrinuti. Plašili su se da će njihova zavisnost da im dođe glave. To se, u ranim jutarnjim satima 12. oktobra 1978. godine, i desilo.

U pola osam ujutru, iz sobe broj 100 gde su boravili Sid i Nensi čuo se ženski krik. U 10 sati, Sid je nazvao je recepciju, tražeći pomoć. Osoblje hotela je došlo do sobe gde su zatekli Nensi Spangen, golu do pola na podu kupatila, sa nožem zabodenim u stomak. Dvadesetogodišnja devojka je iskrvarila do smrti. Sid Višus je uhapšen. Bio je pod dejstvom opijata, optužen za ubistvo svoje devojke Nensi Spangen.