"Znam da sam od mame, gledajući je kako se sprema za posao, naučila da je nega jako važna za ženu, da se iz kuće ne izlazi bilo kako. Zbog sebe, naravno. I da nedostatak vremena nije izgovor za to. Pretpostavljam da je većini važnija spoljašnja nega, jer se ne sećam da me je iko ikada pitao kakve su mi misli, reči i osećanja, kada traže savet za izgled. Uglavnom se sve svede na kreme, a odustala sam od objašnjavanja da to nije suština. Nemam društvene mreže, ne gledam TV i ne čitam novine. To mi ne prija, troši me na neki besmislen način, prazni me. Želim da dan provedem drugačije, u kontaktu sa sobom, ljudima koje volim i poslom koji radim," istakla je Dubravka pre nekoliko godina za portal "To sam ja".