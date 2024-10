"Došla je do tačke u kojoj stvari nisu bile sjajne tako da, mislim da ju je sve živciralo. Dođete do te neke tačke gde razmišljate: ‘Bože, sam način na koji vučeš noge po podu. Način na koji stavljaš tost u toster me izluđuje‘. To su sve neke glupe male stvari. To meni znači da treba ili da napravite izbor i kažete: ‘OK, idemo na terapiju, pokušaćemo da pronađemo našu povezanost i smislićemo šta se događa ili će nas takve stvari potopiti‘", ispričao je u podkastu "MisSPELLING".