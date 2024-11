Manekenka Žizel Bundšen (44) očekuje prvo dete s instruktorom džiu-džitsua Hoakimom Valenteom (37), s kojim je u vezi od juna 2023, odnosno godinu dana otkako se razvela od prvog supruga, sportiste Toma Bejdija (47). Valente je, kako prenosi Daily Mail, instruktor u "The Valente Brothers" studiju za samoodbranu koji deli s braćom Pedrom i Džuijem Valenteom u Majamiju.

Borilačka veština deo je porodice Valente - Hoakim, Pedro i Džui učili su je od svog oca, a onda kasnije od velemajstora Helija Grejsija, koji je razvio brazilski džiu-džitsu, pa kasnije i na Grejsi Akademiji u Rio de Žaneiru. No, osim strasti prema borilačkoj veštini koja je već tri generacije u porodici Valente, Hoakim je na Univerzitetu Barry završio kriminalistiku.

"U početku to nisam ni razmatrala za sebe. Ali kad sam dovela sina Bena na prvi čas i počela da razgovaram s Hoakimom, shvatila sam da je to mnogo više od samoodbrane. Osećala sam da je to u skladu s onim u šta verujem i što tražim u svom životu, te kako da se razvijam i postanem najbolja verzija sebe", rekla je jednom prilikom manekenka.