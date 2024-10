Eros je od 1998. do 2009. godine bio u braku s Mišel Hunciker (47), švajcarsko-italijanskom voditeljkom i bivšom manekenkom, s kojom ima ćerku Auroru Hunciker Ramacoti (27), a u aprilu prošle godine dobili su i unuka Cezara.

"Moji roditelji su se rastali kad sam bila dete, s ocem nisam imala nikakav odnos i mislila sam da me ne voli. Zbog toga sam bila nesigurna i upala sam u sektu Ratnici svetlosti , koja se temelji na prošlim životima", ispričala je Mišel za nemački Bild.

"Prisilili su me da napustim manekensku agenciju i uverili me da moram da ih finansiram. Morala sam da im dam sav svoj novac i još su mi zapretili da će me ubiti ako napustim sektu. Govorili su mi da je moj muž loš za mene, a ja sam ga volela", ispričala je.