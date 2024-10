'Znam da sve što se u životu događa je za moje najveće dobro. To pre nisam znala. Kad mi se i nešto loše dogodi, ja znam da je to za moje dobro. To je silno promenilo perspektivu mene na moj živo t', rekla je Plechinger za In Magazin.

"Imao je poprilično miran život pre no što ju je sreo - nebo vedro bez oblačka. Nakon nje - munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog čudesnog dečaka, jednom su zajedno gledali kako duša njenog oca pakuje samu sebe na onaj svet. Nula puta u tugama su se pitali: 'zašto baš mi', milion puta na sve su rekli: 'Hvala'. 'Volim te', nisu izgovarali često. aočnije - on gotovo nikad na glas: 'Ne radi se to na brdovitom Balkanu', a ona: često, i tiho i glasno - da je siguran na čemu je. Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali za nikoga kad god da im se pogledi sretnu. Prošlo je više od četvrt veka, a njima je to mogla biti i minuta i večnost i treptaj oka i eon. Za njih su čitav svemir bili - Ona i On", napisala je na Instagramu, kada je suprugu čestitala 22. godišnjicu braka.