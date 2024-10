- Da budem iskrena, nisam mnogo razmišljala o svom venčanju kada sam bila devojčica. Niti mi je danas to mnogo važno. To je za mene prelepa stvar, ali ja to više gledam kao formu, meni je mnogo važnija suština. E sad, ja znam da nama ženama prija da nosimo venčanice, tako da kad poželim da je nosim, posetim salon venčanica. Ne mogu da kažem da patim za tim da se udam, ne, meni je mnogo važnije da živim suštinu ljubavi, a to, hvala Bogu, već imam - zaključila je izabranica Lazara Ristovskog, prenosi Blic.