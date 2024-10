Novi, degutantni detalji o raskalašnom životu muzičkog mogula Paf Dedija cure u medijski prostor na dnevnoj bazi, baš kao i nove optužbe. Dedi u ozloglašenom Metropolitan Detention Centeru, saveznom zatvoru u Bruklinu, čeka suđenje nakon više od stotinu optužnica za niz groznih zločina - od seksualnog zlostavljanja do silovanja i fizičkih napada.

Tako je za New York Post progovorila organizatorka događaja, koja je s muzičarem sarađivala 2004. i 2005. godine, a otkrila je da je on imao dug spisak zahteva za žene koje su bile pozvane na njegove ozloglašene "freak off" žurke.