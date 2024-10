Salma Hajek je u nedavnom intervjuu za "The Wall Street Journal" progovorila o braku s francuskim milijarderom Fransoom Anrijem Pinoom .

"Podržavam mnoge aspekte svog života i samu sebe. Osećam pritisak da zaradim određenu količinu novca i to mi se sviđa. A sada sam odlučila da želim da zaradim više", rekla je te ispričala kako je to biti u braku s milijarderom.

"Bilo je uzbudljivo to što nisam morala da razmišljam o novcu , a pokazalo se da su svi ljudi hteli da razgovaraju sa mnom o novcu. Dolaze mi stranci koji nisu ni prijatelji, ali misle da bi trebalo da budemo prijatelji jer su i oni bogati", objasnila je.

Osim toga, poznata je i po ulogama u filmovima "Od sumraka do zore" i "Wild Wild West", te komedijama "Grown Ups" (2010) i "Grown Ups 2" (2013). U poslednje vreme, Hajek se pojavila u hvaljenim filmovima kao što su "The Hitman's Bodyguard" (2017) i njegovom nastavku "The Hitman's Wife's Bodyguard" (2021), a iste godine postala je deo Marvelovog svemira s ulogom u filmu "Eternals", gde je glumila Ajak, vođu grupe besmrtnih heroja.