50 Cent je potvrdio šuškanja o tome da mu je Tramp ponudio pozamašnu svotu novca kako bi ga podržao. U emisiji "The Breakfast Club" je rekao kako je primio poziv od Trampovog tima. "Zvali su me, ali su me hteli za nedelju", rekao je on. Voditelj ga je tada pitao da li je istina da su ga zvali da izvede svoj hit "Many Men" na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji ovog leta, što je on potvrdio. Inače, pomenuta pesma je postala viralna nakon atentata na Trampa koji se dogodio u julu ove godine.