ne prašta

"Samo probajte da napravite moju repliku veštačkom inteligencijom..." Robert Dauni Džunior javno zapretio: "Sve ću da vas tužim"

Svišer je sugerisala da će do tada glumac biti mrtav, ali on je i na to spremno odgovorio: "Ali moja advokatska firma će i dalje biti vrlo aktivna".