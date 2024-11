Kada su u jednom intervjuu Kiru pitali da li su se ona i Kevin umorili od ljudi koji im traže savete o braku, rekla je: „Jesmo. Šalim se da je tajna uspešnog braka u tome da ne primam bračne savete od poznatih ličnosti. Pretpostavljam da ako bih morala da razmišljam previše o našem braku, to verovatno ne bi bila dobra stvar. Iskreno verujem da je to istina.“

„Kada uđe u sobu, ja sam i dalje… Mislim, srce mi malo zatreperi i pomislim – Oh, tako je sladak. On je tako zgodan. To je bukvalno prvo što pomislim. Možete pitati ljude na setu — to je opipljivo. On je za mene još uvek misterija.“