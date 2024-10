Dajanina smrt uzdrmala je kraljevsku porodicu do temelja, a iako je u tom trenutku već bila i zvanično razvedena od današnjeg kralja Čarlsa III, tada princa od Velsa i prestolonaslednika, ledi Di je kuća Vindzorovih priredila oproštaj dostojan kraljice .

"Svakako, dvojice koji su je voleli najviše. Do večnosti ćemo joj se smeškati u mraku, a možda me je taj prizor, dok se zastava skidala i kovčeg spuštao u dno rupe, konačno slomio," priznao je Hari. On je napisao da je tada "jecao" i da ga je bilo sramota što "narušava porodični običaj".