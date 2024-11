Ćerka Dženifer Lopez i pevača Marka Entonija bila je krajnje jednostavno odevena, a kako su paparci zabeležili, birala je marame za kosu. Ema (15) ne voli fenseraj u odevanju te svojim stilom, nažalost, pokreće negativne komentare jer je nekima čudno da se "oblači ovako dok joj majka ima milione". To "ovako" opisuje se kao previše obično i nalik polovnoj odeći.

Ema ni pet para ne daje za kritike, a sa majkom je uživala u šopingu u prodavnici American Rag. Ova modna marka poznata je po vintidž komadima i veoma je značajna u kalifornijskoj modi i kulturi poslednjih 30 godina. A kako se može videti na sajtu brenda, ženska odeća košta od 250 do 540 dolara kolike su cene rolki, dok se farmerke prodaju po ceni do 240 do 765 dolara.