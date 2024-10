Kada je promovisala svoj rediteljski debi "The Heart" na filmskom festivalu "Sundance 2024" Malija Obama (26) predstavila se sa novim prezimenom, kao Malija En. Barak Obama rekao je da ga to nije iznenadilo. Otkrio je sa čime se on i supruga Mišel Obama bore kada je u pitanju roditeljstvo.