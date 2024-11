- Stan se nalazi u ulici Cara Dušana u starijoj zgradi. Nije bio luks sređen, ali je odisao toplinom kojom su Vlasta i Nada zračili dok su bili živi. Nada je po profesiji bila arhitekta, tako da je većim delom ona bila zaslužna za izgled enterijera. Stanu su u jednom trenutku pripojili krovnu terasu i to je izgledalo veoma lepo. Zamislite koliko znači da u centru Beograda imate takvu terasu - priča izvor za Informer i otkriva za koju cenu je prodata pomenuta nekretnina:

- Stan ima 80 kvadrata i prodat je za 190.000 evra.To znači da je kvadrat Vlastine nekretnine bio procenjen na 2.375 evra. To je znatno ispod proseka, ali je tome doprinelo to što je u pitanju stara zgrada i nerenoviran stan.