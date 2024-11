"Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na fudbalskom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, telefonima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htela sam da živim na obali i da vidim da li bih tamo mogla da pronađem svoj novi dom - u Africi koja me je ceo život jako privlačila", rekla je Petra za Story.hr.