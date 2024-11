Kada govorimo o glumi, Džon se prvi put proslavio svojim radom kao član torontskog ogranka improvizovane komičarske grupe The Second City 1972, nakon čega se pridružio glumačkoj ekipi u humorističnoj emisiji "Second City Television" sa sedištem u Torontu koju je 1981. preuzeo NBC i tada je postao veliki hit. Serija je osvojila nagrade Emi 1981. i 1982. za scenario.